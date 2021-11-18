Sansür nedir

Sansür; kitaplara, süreli yayınlara, televizyon programlarına, dizilere ve tiyatro oyunlarına getirilen yasaklar olarak adlandırılır.

Antik Roma'dan bu yana kullanılan sansür, dilimize latinceden geçmiştir.

Sansür uygulamak için birden fazla neden olabilir ve sansür denetlemek anlamında kullanılır.

SANSÜR NEDİR

Yazılı ve görsel eserlerin toplum yapısına uygun olup olmadığını denetlemeye sansür denir. Her ülkede bir sansür kurulu bulunur.

Sansür kelimesinin sözlük anlamı yasaklamak ve sınırlamaktır. Genellikle toplumu etkileyen durumlarda/eylemlerde uygulanır.