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    Santral nedir

    Santral; farklı kaynaklardan elektrik üreten güç demektir. Bu ilk anlamı olmakla birlikte bir diğer anlamı ise telefonların bağlı olduğu merkezdir.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 11:09
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    Santral nedir

    Santral günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan ve kullanılan bir kelimedir.

    Bir değil birden fazla anlamı vardır.  Hem telefon hem de enerji alanında kullanılmaktadır.

    Eski dönemlerde "santrale bağlanmak" anlamında sıkla kullanılıyordu.  Özellikle telefonun yaygın olmadığı dönemlerde kullanılmıştır.

    SANTRAL NEDİR

    Santral elektrik üreten kuruluş ya da bir diğer anlamı ile telefon döşeminde bağlantı sağlayan aygıttır. Santral kelimesi Fransızca kökenlidir.

    TDK'ye göre santral kelimesinin anlamı şu şekildedir:

    • - Doğadaki başka enerji türlerini elektrik enerjisine çeviren fabrika
    • - Telefonların bağlı olduğu merkez
    • - Santralci

    SANTRAL ÇEŞİTLERİ

    3 tür santral vardır. Onlar ise şu şekilde;

    • Hidroelektrik Santral
    • Termik Santral
    • Nükleer Santral

    TELEFON SANTRALİ ÇEŞİTLERİ

    • Analog santral
    • IP santral
    • Sayısal (dijital) santral

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