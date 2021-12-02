Santral nedir

Santral; farklı kaynaklardan elektrik üreten güç demektir. Bu ilk anlamı olmakla birlikte bir diğer anlamı ise telefonların bağlı olduğu merkezdir.

Santral günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan ve kullanılan bir kelimedir.

Bir değil birden fazla anlamı vardır. Hem telefon hem de enerji alanında kullanılmaktadır.

Eski dönemlerde "santrale bağlanmak" anlamında sıkla kullanılıyordu. Özellikle telefonun yaygın olmadığı dönemlerde kullanılmıştır.

SANTRAL NEDİR

Santral elektrik üreten kuruluş ya da bir diğer anlamı ile telefon döşeminde bağlantı sağlayan aygıttır. Santral kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ye göre santral kelimesinin anlamı şu şekildedir:

- Doğadaki başka enerji türlerini elektrik enerjisine çeviren fabrika

- Telefonların bağlı olduğu merkez

- Santralci

SANTRAL ÇEŞİTLERİ

3 tür santral vardır. Onlar ise şu şekilde;

Hidroelektrik Santral

Termik Santral

Nükleer Santral

TELEFON SANTRALİ ÇEŞİTLERİ