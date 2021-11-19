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    SIM kart nedir

    SIM kartlar; üzerinde bir yonga barındıran küçük kartlardır ve operatörün baz istasyonlarıyla iletişim kurmak için ihtiyaç duyduğu bilgileri depolamaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 08:56
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    SIM kart nedir

    SIM kart tüm telefonlarda kullanılır ve telefonların çalışmasını sağlar.

    SIM kart kullanılmadan telefondaki bilgilere ulaşmak neredeyse imkansızdır.

    Yeni bir telefona geçerken veya yedek telefonunuzu kullanırken, SIM kartınızı değiştirmeniz gerekiyor.

    SIM KART NEDİR

    Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı; telefonunuzun operatörünüzün baz istasyonlarıyla iletişim kurmak için ihtiyaç duyduğu bilgileri depolayan, modern cep telefonlarının çoğunda bulunan bir çiptir.

    1991 yılında hayatımıza giren SIM kartlar, Alman bir üretici tarafından geliştirilmiştir.

    SIM kartlar, güvenlik ve kimlik verilerini karta depolama işlevi görür. Ayrıca SIM kartlar yıllar içerisinde boyut olarak bazı değişikliklere uğramıştır. Kullandığınız operatör ve telefone göre yine SIM kartınız değişiklik gösterebilir.

    SIM kart nedir #1

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