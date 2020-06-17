Sismik dalga nedir

Yer kabuğunun ani enerji boşalımı sırasında meydana getirdiği dalgalanmalara, sismik dalga adı verilir.

Yer içerisinde meydana gelen bir deprem ya da patlama anında çok büyük bir miktarda enerji açığa çıkar.

Bu enerjinin bir kısmı faylanma ile kayaçların deformasyonu için kullanılırken; kalan kısmı ise ortamın özelliklerine bağlı olarak yer içerisinde elastik dalgalar şeklinde yayılır.

Sismik dalgalar olarak bilinen bu elastik dalgalar, depremi oluşturan kırılma ve faylanma nedeniyle kaynaktan uzaklaşacak şekilde tüm yönlere doğru farklı türlerde yayılırlar.

CİSİM VE YÜZEY DALGALARI DALGALARI

Deprem esnasında başlıca iki dalga türü ortaya çıkar. Bunlar cisim ve yüzey dalgalarıdır. Cisim dalgaları kaynaktan bütün yönlere doğru yayılarak yer içerisinde seyahat ederken, yüzey dalgaları hemen hemen her yerkürenin yüzeyine paralel bir şekilde yayılır.

İki temel cisim dalgası vardır. Yani deprem oluştuğu anda, yeryüzüne sırası ile iki çeşit hareket dalgası ulaşır.

Bunlar; P-dalgası ve S-dalgasıdır.

P VE S DALGALARI

P-dalgası yani öncül dalga, yer yüzeyine paralel doğrultudaki titreşimlere verilen addır.

P-dalgası yıkıcı özellik içermezken, buna rağmen yayılımı paralel olduğu için ilk olarak yeryüzüne varan titreşimdir.

S-dalgası ise ikincil dalgadır. Yer yüzeyine göre dik yönde hareket eder.

P ve S dalgaları içinden geçtikleri ortama göre 5 ile 15 km/saniyede ilerler. S-dalgaları ilerleme hızı P-dalgalarına göre yarı yarıyadır. Deprem dalgalarının hızı, içinden geçtikleri ortamın yoğunluğuna bağlıdır.