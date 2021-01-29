Sıvı nitrojen nedir

Sıvı nitrojen aslında “Azot” gazıdır. Doğada en fazla bulunan, içinde nem bulundurmayan, sıcaklığa veya soğukluğa göre genleşmeyen gaz türüdür.

Nitrojen ya da azot, Periyodik cetvelde N simgesi ile gösterilen bir element olup atom numarası 7'dir. Renksiz, kokusuz, tatsız ve atıl bir gazdır.

Azot, dünya atmosferinin yaklaşık %78'ini oluşturur ve tüm canlı dokularında bulunur. Nitrojen, ayrıca, amino asit, amonyak, nitrik asit, ve siyanür gibi önemli bileşikler de oluşturur.

SIVI NİTROJEN NEDİR

Sıvı Nitrojen, en çok endüstriyel anlamda değer kazanan sıvı nitrojen sıvılaştırılmış havadan distilasyon yöntemi ile üretilir.

Dondurucu bir sıvı olduğu için temas halinde donmaya neden olur. Ortam sıcaklığının iyi ayarlandığı taktirde basınca gerek duymayan sıvı nitrojen, sıfırın altında değerlere sahip ve sıvı halde kalabilen bir özelliğe sahiptir.

KULLANIM ALANLARI

Sıvı nitrojen, tıp alanında daani donma ile organların korunması ve ihtiyacı olan hastalara ulaştırılması için de kullanılmaktadır. Ayrıca, canlı dokuların, spermlerin, yumurtaların ve diğer bütün organların taşınması için de ilk tercihtir.

Sıvı Nitrojen, bilimde de kullanılır. Bilimsel deneylerde sıfırın altında bir derece gerekiyorsa bu maddeden yararlanılır

Sıvı nitrojen bilgisayar sektöründe de kullanılmaktadır. Özellikle yüksek özellikli ve araştırmalar için kullanılan bilgisayarların CPU soğutmaları sıvı nitrojen ile kolaylıkla yapılabilmektedir.

Sıvı nitrojen, yemek yapımında ve dondurma işlemlerinde de kullanılıyor. Dondurma, soğuk içeceklerde bardakları soğutma ve görsel etki oluşturmakta kullanılıyor.