Şok mangası nedir

Genellikle diğer piyadelere göre daha eğitimli ve teçhizatlı olan şok mangası veya saldırı birlikleri, bir saldırıya öncülük etmek için oluşturulan oluşumlardır.

Şok mangası, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları içerisinde yer alan hazır kıta birimleridir.

Gece ve gündüz hazır olarak bekleyen şok mangası içerisinde genellikle bir amir ve 10 asker bulunmaktadır.

Şok mangası, ilk müdahaleyi yapabilme adına karakol ya da birlik içerisinde giriş çıkış bölgelerinin en yakınına konuşlanmaktadır.

TSK İÇERİSİNDEKİ ŞOK MANGASI

Normal şartlarda nişancılık ve yakın temas gibi konularda en iyi askerlerden oluşması gereken şok mangası, gün içerisinde yelekli ve teçhizatlı olarak görev almaktadır.

Normal askerlere göre ayrı bir koğuş içinde yer alan şok mangası koğuşu, genellikle binanın en alt katında çıkışa en yakın noktada bulunur.

Belirli dönemlerde gerçekleştirilen tatbikatlara hazır bir şekilde katılma zorunluluğu bulunan şok mangası, bunun haricinde hazır kıta görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla çeşitli eğitimlerden geçmektedir.

Şok mangasının eğitimleri, belirsiz zamanlarda alarm verilerek tatbikatlarla sınanır. Hazır kıta bulunan şok mangasına bunun haricinde herhangi bir görev verilemez.