Soyut resim nedir

Soyut resim, renk ve biçimlerin, herhangi bir temsili olmayan ya da öznel kullanımıyla ortaya çıkan sanata verilen isimdir.

Soyut resimde sanatçı, doğada varolan gerçek nesneleri betimlemeyi tercih etmez.

Bu türde ilk olarak önemsenen durum, sanatçının kendi duygu ve düşüncelerini yansıtabilmesidir.

Sanatın başlangıcında, sanatçılar öncelikle doğayı incelemiş, ardından ise onu kendi soyut betimlemeleriyle anlamlandırmışlardır. Sanatçının ortaya çıkardığı soyut resim ile incelenen doğa arasında ise herhangi bir benzerlik kalmaz.

Soyut resim için, ''Sanatçının iç dünyasının bir fotoğrafıdır.'' ifadelerini rahatlıkla kullanabilmekteyiz.

SOYUT RESMİ KANDINSKY'NİN ARAYIŞLARI BAŞLATMIŞTIR

Rus Ressam Vasili Kandinsky, eserlerinde doğayı taklit etmeyi bırakarak, sanatın gündelik yaşamın ötesinde olduğunu savunmuştur.

Kandinsky'nin kendi eserlerinde girdiği bu arayış ise ortaya soyut resmi çıkarmıştır. Bu nedenledir ki Rus ressam, soyut resmin öncülerinden sayılmaktadır.

19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan soyut sanat, kendisinden sonra oluşan birçok sanat akımını ise etkisi altına almıştır.

BAŞLICA TEMSİLCİLERİ

Birçok sanatçının eserlerinde izlerini görebileceğimiz soyut resmin, başlıca temsilcileri ise şu şekildedir:

Robert Delaunay

Wassily Kandinsky

Kozimir Maleviç

Vladimir Tatlin