Spazm nedir

Bir kas veya organda ani bir ağrıyla ortaya çıkan kasılmalar, spazm olarak tanımlanır.

Kasların kasılması olarak bilinen spazm, ani gelişen ve genellikle dakikalar süren ağrıladır. Sıklıkla baş, boyun, omuz ve kollarda rastlanır.

Kasların yaralanması, aşırı kullanımı, vücuttaki elektrolit dengesizliği ve vücudun su kaybetmesinden kaynaklansa da başka nedenlere bağlı olarak da gelişebilir.

Ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler ile tedavi süreci yönetilir.

BELİRTİLERİ

Boyun spazmında en sık karşılaşılan belirtiler arasında yanma hissi gelmektedir.

Mide bulantısı önemli bir belirti olmak ile birlikte mide bölgesindeki kasılmalar ile görülebilir.

Nefes almakta güçlük çekmek ve göğsün ortasına bir şey oturuyor gibi bir ağrı hissetmek de spazm belirtilerindendir.

Ağrı hissiyle ortaya çıkan kalp spazmında genellikle göğüs ortasında başlar, kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerler.

SPAZM TEDAVİSİ

Çoğu kas spazmı geçici olsa da bazen kramplar düzenli olarak tekrar edebilir. Bu durumda ise kişinin mutlaka bir tıbbi yardım alması gerekir. Tedavisinde sıcak ve soğuk kompres, ilaçla tedavi, egzersiz, masaj gibi farklı yöntemlerden yararlanmak mümkündür.