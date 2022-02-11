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    Stevia bitkisi nedir

    Stevia bitkisi; şeker otu olarak adlandırılmaktadır ve pek çok ülkede doğal tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Şeker kullanımına alternatif olan bir bitkidir.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 18:50
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    Stevia bitkisi nedir

    Paraguay ve Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinde doğal tatlandırıcı amacıyla kullanılmaktadır.

    Ayrıca stevia bitkisinin her geçen gün kullanımı artmaktadır ve dünya üzerinde 5 milyar dolarlık bir pazarı bulunmaktadır.

    STEVİA BİTKİSİ NEDİR

    Stevia; şeker otu olarak adlandırılmaktadır ve pek çok ülkede doğal tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır.

    Bu bitkiden elde edilen özütün, kan şekerini düzenleyici etkileri olduğu belirtilmektedir.

    Japonya'da da otuz yılı aşkın bir süredir tatlandırıcı ve gıda katkısı olarak kullanılan bu bitki, Türkiye'de Rize'de denenmiş ve başarıya ulaşmıştır.

    Stevia bitkisi nedir #1

    FAYDALARI

    Diyet, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kabızlık, depresyon ve asabiyete karşı olumlu etkileri vardır.

    Aynı zamanda mide ve bağırsak florasını, asit alkali dengesini korumaktadır.

    Bunun dışında da cildi besler,sıkılaştırır ve kırışıklıkları gidermeye yardımcı olur. Sivilcelere iyi gelir ve azaltmak için kullanılır.

    Antioksidan maddeleri içeren stevia yaprakları, vücudu zararlı maddelerden uzak tutar ve kanser oluşumunu önler.

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