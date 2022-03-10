Su kefiri nedir

Sindirim sistemini düzenleyen ve probiyotik açısından zengin olan su kefiri, gazlı içeceklerin sağlıklı bir alternatifidir. Suyun mayalanması sağlanarak elde edilir.

Meşrubat tükettiğinizde sindirim sorunları yaşıyor ama kuru kuru yemek yemek istemiyorsanız, sağlıklı bir tercih olarak su kefirine bakabilirsiniz.

Su kefiri, şekerli suyun kefir taneleri ile fermantasyonu sonucu oluşan geleneksel bir içecektir.

Bir parça meyve ile tatlandırılmış ve su kefiri eklenmiş içecekler gazlı içeceklerin pabucunu dama atacak lezzete sahiptir diyebiliriz.

Öte yandan su kefirini laktoz intoleransı olanlar, süt ve süt ürünlerine alerjisi bulunanlar ya da veganlar da tercih edebilir.

SU KEFİRİ FAYDALARI