- Haberler
- İpucu Haberleri
- Su kefiri nedir
Su kefiri nedir
- Haber Merkezi
- 10.03.2022 - 15:37
- Güncelleme : 10.03.2022 - 15:53
Meşrubat tükettiğinizde sindirim sorunları yaşıyor ama kuru kuru yemek yemek istemiyorsanız, sağlıklı bir tercih olarak su kefirine bakabilirsiniz.
Su kefiri, şekerli suyun kefir taneleri ile fermantasyonu sonucu oluşan geleneksel bir içecektir.
Bir parça meyve ile tatlandırılmış ve su kefiri eklenmiş içecekler gazlı içeceklerin pabucunu dama atacak lezzete sahiptir diyebiliriz.
Öte yandan su kefirini laktoz intoleransı olanlar, süt ve süt ürünlerine alerjisi bulunanlar ya da veganlar da tercih edebilir.
SU KEFİRİ FAYDALARI
-
En önemli özelliği güçlü bir probiyotik kaynağı olmasıdır.
-
Su kefirinin mayalanma sürecindeki karbonatlaşmadan ötürü mide problemlerine de iyi geldiği bilinmektedir.
-
Su kefiri bağırsaklar ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde katkı sağlar, aynı zamanda kabızlık çekenler için çok faydalıdır.
-
Folik asit, B ve C vitaminleri yönünden zengin olduğundan sağlığa genel olarak olumlu yönde etkilerde bulunuyor.