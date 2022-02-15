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Sübvanse nedir
Dilimize Fransızca'dan geçen 'Sübvanse' kelimesinin TDK karşılığı, devletin sağladığı para desteği anlamını taşıyor.
- Haber Merkezi
- 15.02.2022 - 09:50
- Güncelleme : 15.02.2022 - 09:53
Günümüzde sıklıkla kullanılan ve Fransızcadan dilimize geçen ‘Sübvanse’ kelimesi, anlam bakımından devletin yapmış olduğu para yardımı veya para desteği anlamına geliyor.
ANLAMI: DEVLETİN SAĞLADIĞI PARA YARDIMI
TDK bakımından ise bu kelime,
- Desteklemek
- Para yardımı yapmak
anlamını sağlarken, kelimenin ‘Sübvanse etmek’ şeklinde kullanıldığı biliniyor.
SÜBVANSE KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI
Sübvanse etmek kelimesinin bir örneği ise şu şekilde:
- Hayvancılık sektörü, devlet tarafından sübvanse edilmektedir.
Bu cümlede sübvanse kelimesi destekleme amacını anlamlandırır.