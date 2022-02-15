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    Sübvanse nedir

    Dilimize Fransızca'dan geçen 'Sübvanse' kelimesinin TDK karşılığı, devletin sağladığı para desteği anlamını taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 09:53
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    Sübvanse nedir

    Günümüzde sıklıkla kullanılan ve Fransızcadan dilimize geçen ‘Sübvanse’ kelimesi, anlam bakımından devletin yapmış olduğu para yardımı veya para desteği anlamına geliyor.

    ANLAMI: DEVLETİN SAĞLADIĞI PARA YARDIMI

    TDK bakımından ise bu kelime,

    • Desteklemek
    • Para yardımı yapmak

    anlamını sağlarken, kelimenin ‘Sübvanse etmek’ şeklinde kullanıldığı biliniyor.

    Sübvanse nedir #1

    SÜBVANSE KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

    Sübvanse etmek kelimesinin bir örneği ise şu şekilde:

    • Hayvancılık sektörü, devlet tarafından sübvanse edilmektedir.

    Bu cümlede sübvanse kelimesi destekleme amacını anlamlandırır.


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