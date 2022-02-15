Sübvanse nedir

Dilimize Fransızca'dan geçen 'Sübvanse' kelimesinin TDK karşılığı, devletin sağladığı para desteği anlamını taşıyor.

Günümüzde sıklıkla kullanılan ve Fransızcadan dilimize geçen ‘Sübvanse’ kelimesi, anlam bakımından devletin yapmış olduğu para yardımı veya para desteği anlamına geliyor.

ANLAMI: DEVLETİN SAĞLADIĞI PARA YARDIMI

TDK bakımından ise bu kelime,

Desteklemek

Para yardımı yapmak

anlamını sağlarken, kelimenin ‘Sübvanse etmek’ şeklinde kullanıldığı biliniyor.

SÜBVANSE KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Sübvanse etmek kelimesinin bir örneği ise şu şekilde:

Hayvancılık sektörü, devlet tarafından sübvanse edilmektedir.

Bu cümlede sübvanse kelimesi destekleme amacını anlamlandırır.