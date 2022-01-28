Sülüs belgesi nedir

Sülüs belgesi aslında "askerlik sevk belgesi" anlamındadır. Sevk tarihi, yeri, başlangıç ve bitiş günü, teslim olunacak birlik gibi bilgileri içerir.

Her asker adayının kontrol etmek durumunda olduğu sülüs belgesi, askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından araştırma konusu oluyor.

Sülüs, askerlik için silah altına alınacak bireylerin, askerliğini yapacağı yeri ve teslim olması gereken tarihi belirten askeri belgedir.

Askere gidecek kişinin sevk tarihini, birliğe ne zaman teslim olması gerektiğini, kaç gün yol izni olduğunu, askerliğinin başladığı tarihe ilişkin bilgileri de içerir.

Askerlik Sevk Belgesi önemlidir, çünkü kişinin askerliğinin ne zaman başladığı ve ne zaman biteceği bu evraka göre hesaplanır.

SÜLÜS BELGESİ NE ZAMAN ALINIR

Askerlik yerlerinin açıklanmasından sonra yaklaşık 3-5 arasında sülüs kağıdınız e-Devlet üzerinden erişilebilir hale gelicektir.

E-DEVLET SÜLÜS BELGESİ ALMA İŞLEMİ

e-Devlet üzerinden T.C kimlik no ve şifrenizi girerek giriş yapın,

Arama kutucuğuna “askerlik durum belgesi” yazın,

Sülüs belgenizi “Dosyayı İndir” butonuna tıklayarak PDF halinde çıktısını alabilirsiniz.