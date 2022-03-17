Yatırımcıların belli bir kurumdan veya devlet hazinesinden aldıkları borçları gösteren belgeye "bono" denir. Ödeme süresi 1 yıldan az olan senetler de süper bono olarak adlandırılır.

Çiller bonosu olarak da bilinen Süper bono, son günlerde ekonomi gündeminde yer alıyor.

1994 yılında Tansu Çiller başkanlığındaki DYP-SHP hükümeti süper bono kullanmıştı.

Yeniden konuşulan süper bono nedir, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

SÜPER BONO TANIMI

Bono, bir yatırımcının ya da yatırımcıların devletten, bir kurumdan veya devlet hazinesinden borç almaları karşılığında bu borcun varlığını temin eden belgedir.

Kısaca tanımlanmak gerekirse bir borç senedidir. Bononun en önemli özelliği ise vadedir. Bu ödeme süresi 1 yıldan az olan senetlere süper bono denir. Ancak süper bonolar, yüksek faizlidir.

BİR NEVİ KREDİ

Şirket ya da devletlerin finansman ihtiyaçlarının giderilmesini sağlama hedefiyle çıkarılan bonolar, belirli bir vadenin sonunda anaparaya eklenen faizle geri ödemesinin yapılması bakımından, bankadan kredi kullanılması ile ciddi benzerlik göstermektedir.