Supplement nedir

Supplementler, vücudumuzda yetersiz olan maddeleri dışarıdan almamızı sağlayan gıda takviyeleridir. Toz ve kapsül halinde tüketilen bu besinler, genellikle sporcular tarafından tercih edilir.

Çoğu zaman hayat koşuşturması içinde tüketmemiz gereken besinleri almak için vakit bulamıyoruz.

Vücudumuzun olmazsa olmazı supplementler de bu konuda vücudumuz için devreye giriyor.

Supplementler aslında bir gıda takviyesidir, vücudumuzda eksik olan maddeleri tamamlamak için kullanılır.

SUPPLEMENT (GIDA TAKVİYESİ)

Genelde sporcular, yaptığı aktivitelerde daha iyi performansı yakalamak ve beslenmelerine katkı sağlaması için tercih eder.

Supplementler, piyasada toz veya kapsül halindeki satılmaktadır.

En bilinenleri; protein tozları, amino asitler (BCAA), kreatin, yağ yakıcılar ve testesteron arttırıcılardır.

Protein tozları, sporcular için vazgeçilmez besin takviyeleri arasındadır

SUPPLEMENT ÇEŞİTLERİ

Protein Tozu: Proteinler kasların beslenmesini ve onarılmasını sağlar. Protein tozu sporcular için en iyi besin takviyeleridir.

Probiyotikler: Mide ve bağırsak sağlığını korumak için kullanılır. Bağışıklık sisteminin iyileştirilmesine katkısı olduğuna dair söylemler vardır. En faydalı probiyotik olan yoğurt da mutlaka tüketilmelidir.

BCCA: Dallanmış zincirli amino asitler anlamına gelir. İnsan vücudunun üretemediği lösin, izolösin ve valin amino asitlerinden oluşur. Bunların mutlaka dışarıdan alınması gerekir.

Kreatin: Kreatin bir çeşit amino asittir. Vücutta doğal olarak üretilerek kaslarda depolanır. Normal insanların günlük kreatin ihtiyacı 1-2 gram civarındadır. Sporcular için ise bu miktar 5-6 gram düzeyindedir.

Yağ Yakıcı Supplementler: İştahı azaltarak daha az kalori alınmasını sağar. Yağ gibi besin maddelerinin emilimini azaltırken, tok hissetmeyi kolaylaştırır. Yağ yakımını hızlandıran takviye besin ürünleridir.

Omega 3: Vücudun ihtiyaç duyduğu temel yağlardır. Hem vücut hem de beyin sağlığı için faydalıdır. Vücut kendi kendine Omega 3 üretemediği için bu yağ asitleri takviye olarak alınmalıdır.

Amino Asit: Proteini oluşturan moleküller olarak çok fazla çeşidi mevcuttur. Bunlardan 10 çeşit ise temel amino asitlerdir. İnsan vücudu bunları yeterli miktarda sentezleyemez ve dışarıdan desteğe ihtiyaç duyar.

Ülkemizde de satışı bolca yapılan gıda takviyelerini alırken ya da sipariş verirken ürünün orijinal olup olmadığına dikkat etmekte fayda var.