Suriye cipsi nedir, nasıl yapılır? Yağda açılan renkli Suriye cipsi yapılışı..

Suriye cipsi, son dönemlerde oldukça merak edilen atıştırmalıklar arasında yer alıyor. Renkleri ve kızgın yağda birden açılmasıyla merak uyandıran Suriye cipsi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifi..

Suriye cipsi, Halep cipsi veya sihirli cips olarak da bilinen bu atıştırmalık, özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından büyük ilgi görüyor.

Yalnızca Suriye değil ülkemizde Hatay ve Gaziantep bölgelerinde de sıklıkla tüketilen Suriye cipsi nasıl yapılır meraklıları tarafından araştırılıyor.

Eskiden bulunması zor olsada artık Türkiye'nin her yerinde bu cipse ulaşmak mümkün..

Renkleri ve yağda açılmalarıyla görsel şölen oluşturan Suriye cipsi tarifi, denemek isteyenler tarafından merak konusu oldu. İşte renkli ve çıtır çıtır Suriye cipsi tarifi..

SURİYE CİPSİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

İlk görünüşte makarnayı andıran bu cips, aslında herhangi bir katkı maddesi olmaması gerekse ucuz olması nedeniyle çok tercih edilen bir cips çeşididir

En çok merak edilen soruların başında Suriye cipsinin içeriğidir. Mısır unu, patates, tuz ve gıda boyasıdır.

SURİYE CİPSİ YAPILIŞI

1- Yağ önceden kızgın olmalıdır. Aksi takdirde yağ çekebilir.

2- Cipsler tencereye azar azar konulur ve karıştırılarak şişmesi izlenir.

3- Şişen cipsler tabağa alınmadan önce fazla yağı varsa atması için peçete veya bezin üzerine alınır.