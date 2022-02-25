Swift nedir

Yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapılabilen sistem, 'Swift' olarak adlandırılmaktadır. Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

G7'nin Rusya'ya yaptırım konusunda anlaşma yaptığını duyuran Biden, Rusya'nın dolar, euro ve yen ile işlem yapamayacağını belirtti.

Biden, açıklamasında, ''Yaptırımlar bugün önerdiğimiz bankaları içermekte ve ciddi etkisi olacak. Swift yaptırımı bir seçenek ama alınmış bir tutum yok bu konuda.'' ifadelerini kullandı.

SWIFT NEDİR

Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferlerinin yapılabildiği sisteme denmektedir. Bankalar aracılığı ile gerçekleşen para transferlerinde swift kodlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication'ın kısa adı olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasında elektronik fon transferi sağlanmaktadır.

1973 yılında 15 ülkeden 239 banka­nın katılımı ile kurulan Swift'in merkezi Belçika'dadır.

Swift'in başlıca amaçları finansal işlemleri standart hale getirmek ve kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmaktır. Bu hedef­lere ulaşmak için Swift'e 200'ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye olmuştur.

Swift üyelerine stan­dartlaşmış bir haberleşme ortamı sağ­layarak yeni iş fırsatları ve gelir akım­ları yaratmıştır. Para aktarımları her bankaya özgü şifrelerin kullanımı ile yapılır. 2019 sonunda üye banka veya finans kurumu sayısı 11 bini aşmıştır.

SWIFT KODU NEDİR

Swift kodu yurt içinde ya da yurt dışında yer alan bütün banka hesaplarına döviz transferi yapılacağı zaman ihtiyaç duyulan koddur. Açılımı Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği olan Swift, bankaların döviz transferi yapabilmek için tercih ettiği yöntemdir.

Bilindiği üzere para transferinin doğru bankaya ve doğru şubeye yapılabilmesi için belirli tanımlamalara ihtiyaç duyulur. Swift kodu da tam olarak doğru transfer gerçekleştirebilmek için aracı kuruluşların yani bankaların ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri bünyesinde barındırır. Bu nedenle bankaların kendi aralarında mesajlaşma yöntemi olarak da sıkça söylenir.

11 haneli olan ve tamamı büyük olarak yazılan swift kodu bazı durumlarda değişkenlik gösterebilir. Swift kodu öncelikle bankayı tanımlayan 4 haneli harf ile başlar. Devamında gelen iki harf ülkenin yani bankanın hangi ülkede olduğunu gösterir. Sonrasında gelen 2 haneli ya da 4 haneli kod ise yerel kodu gösterir.

Ancak bazı ülkeler için yerel kod 3 haneli olarak da kullanılabilir. Herhangi bir sistem içerisinde 11 haneli olarak swift kodunu girmeniz isteniyorsa eksik olan rakamları ''X'' sembolü kullanarak tamamlayabilirsiniz.

SWIFT YAPTIRIMI NE DEMEK

Swift yaptırımı ülkenin para değiş tokuşunda dahi o para birimini kullanamaması durumuna denmektedir. Yani Rusya'nın, yaptırımları swift yaparak delmesi durumu ortadan kalkmaktadır. ABD ve Euro bölgesi ülkeleri karar çıkararak kendi para birimlerinin Rusya'ya karşı swiftlerde kullanılmasını yasaklayabilir.

Böylelikle Rusya sadece Ruble ile işlem yapmak zorunda kalır. Ruble'nin değeri de savaş nedeniyle düşeceği için ekonomik alanda ve ticarette Rus şirketleri zarar görür ve kimse Ruble ile alışveriş yapmak istemez.

Ancak swift yasağı konmadığı sürece Rusya dilediği bir ülke ile anlaşma yaparak yine swift yoluyla ruble verip karşılığında dolar, euro gibi para birimleri alabilir.

SWIFT SİSTEMİNİ KULLANANLAR

Swift işletme ve kişilere para transferi yapabilmeleri için birçok servis sunmaktadır.

Swift'in kurucuları, sistemi Hazine ve diğer taraflarla daha kolay bir ödeme iletişimi kurmayı amaçlıyordu. Ancak sonrasında Swift giderek yaygınlaşarak birçok kurum tarafından kullanılmaya başlandı.

Günümüzde Swift sistemini kullanan kurumlar ve kişiler şöyle sıralanabilir: