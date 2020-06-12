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    Tağşiş nedir

    Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesine tağşiş denir.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2020 - 13:44
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    Tağşiş nedir

    Tarım ve Orman Bakanlığı; taklit, hileli veya tağşiş olan ürünlerin listesini kamuoyu ile paylaştı.

    Toplamda 69 firmaya ait 136 üründe sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı.

    Bakanlık, bu firmaları açığa çıkarırken, özellikle tağşiş yapıldığını vurguladı. Kökü Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan tağşiş kelimesi, aslında en basit anlamıyla "Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma, katıştırma." olarak biliniyor.

    ÜRÜNÜN MALİYETİNİN DÜŞÜRÜLMESİ AMACINI TAŞIYOR

    Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi anlamına da gelen tağşiş, daha çok sahtecilikle ürünün maliyetini düşürmek için kullanılıyor.

     

     

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