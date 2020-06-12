Tağşiş nedir

Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesine tağşiş denir.

Tarım ve Orman Bakanlığı; taklit, hileli veya tağşiş olan ürünlerin listesini kamuoyu ile paylaştı.

Toplamda 69 firmaya ait 136 üründe sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı.

Bakanlık, bu firmaları açığa çıkarırken, özellikle tağşiş yapıldığını vurguladı. Kökü Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan tağşiş kelimesi, aslında en basit anlamıyla "Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma, katıştırma." olarak biliniyor.

ÜRÜNÜN MALİYETİNİN DÜŞÜRÜLMESİ AMACINI TAŞIYOR

Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi anlamına da gelen tağşiş, daha çok sahtecilikle ürünün maliyetini düşürmek için kullanılıyor.