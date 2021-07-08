Termit nedir

Termit; beyaz karınca anlamına gelmektedir ancak hamam böceği kategorisinde adlandırılmaktadır.

Odunları ve organik maddeleri yiyen termit, beyaz karınca anlamına gelmektedir. Işıktan saklanarak yaşamlarını devam ettirirler.

TERMİT NEDİR

Isoptera takımına ait iki bin kadar böcek türünün ortak adıdır. Genellikle tropikal iklimde topluluk halinde yaşarlar. Yükseklikleri 6 metreyi, genişliği ise 12 metreyi bulur.

TERMİT NASIL YOK EDİLİR

Ağaç kavukları, yağmur ormanları gibi alanlarda yaşayan termitler, yaşadığı bölgeler düzenli olarak ilaçlandığında yok edilebilir.

Dünyada yaklaşık 3000 termit türü bulunur. En zengin kıta Afrika'dır. Yağmur ormanlarında yoğunlaşmışlardır.