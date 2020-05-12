Ters lale nedir

Sadece Anadolu'da rastlanan bir çiçek türüdür ve her dalında 6 yaprak bulunur.

Ters laleler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde ilkbaharda doğal olarak yetişir...

Bu laleler halk arasında, 'Ağlayan gelin' ya da 'Kerbela çiçeği' adıyla da bilinir.

Ağlayan gelin denmesinin sebebi ise lalelerin sabahları yapraklarından damlalar dökmesidir.

YÖRESEL SİMGE

Hakkari ve Van dışında, Malatya, Batman, Adıyaman, Elazığ, Bitlis ve Adıyaman'da da yetişen ters lale, bu yörelerin simgesi haline gelmiştir.

Ters lale, doğal ve farklı görüntüsü ile diğer lalelerden daha gösterişli ve dikkat çekicidir.

HRİSTİYANLIĞA GÖRE KUTSALDIR

Ters laleler, Hristiyanlık dinine göre kutsal bir çiçek olarak kabul edilir.

Hz İsa’nın çarmığa gerilişinde Hz. Meryem’in gözyaşı olan bu çiçek oldukça önemlidir.

MİMAR SİNAN EFSANESİ

Bu laleler Selimiye Camii mimarisine de konu olmuştur.

Efsaneye göre, Selimiye Camii’ni lalelerle dolu bir alana yapmak isteyen Mimar Sinan'a, karşısındaki bir kadın şu sözlerle ısrar eder:

"Bu lale bahçesi benim buraya yapamazsınız, yaparsanız da beni anlatan bir motif istiyorum."

Bunun üzerine Mimar Sinan da caminin bir ucuna ters lale motifi çizer. Bu motifler hem laleleri hem de lale bahçesi yıkıldığı için ağlayan kadını temsil eder.