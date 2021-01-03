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Tofu nedir
- Haber Merkezi
- 03.01.2021 - 16:22
Tofu anlam olarak Japonca soya ve pıhtı karakterlerinden türemiş bir kelimedir. İlk olarak M.Ö. 200 yılı civarında Çin’de keşfedilmiştir.
Tofu, çoğunlukla Asya ülkelerinde tüketilse de günümüzde kullanımı dünyaca yaygınlaşmış bir besin olmaya başlamıştır.
Özellikle yağ oranı neredeyse sıfır olmasına rağmen, yüksek miktarda kalsiyum, protein, B vitamini ve demir içerdiğinden dolayı sağlıklı beslenmeye özen gösteren insanlar için ve vegan beslenme tarzını benimsemiş kişiler için önemli bir besindir.
TOFU FAYDALARI
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Tofunun besin değerleri oldukça yüksektir. Özellikle hayvansal ürün tüketmeyenler için eşi benzeri bulunmaz bir bitkisel protein kaynağıdır.
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Tofunun içerisinde bulunan soya yağı, kalp ve damar sağlığını korurken kan dolaşımını da düzenler.
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Tofu, aynı zamanda oldukça zengin bir demir kaynağıdır.
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Tofu, yağı alındığı için doymuş yağ içermez. Bu nedenle kolesterol değeri sıfırdır. Yüksek kolesterole sahip kişiler için ideal bir besindir.
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Zengin bir kalsiyum kaynağı olan tofu, kemiklerin gelişimi için de oldukça faydalıdır.