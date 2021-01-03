Tofu nedir

Tofu, Uzakdoğu ülkelerinde soya fasulyesinin haşlanarak asidik veya tuzlu bileşiklerle kestirilmesiyle elde edilen lor halindeki bitkisel peynirdir.

Tofu anlam olarak Japonca soya ve pıhtı karakterlerinden türemiş bir kelimedir. İlk olarak M.Ö. 200 yılı civarında Çin’de keşfedilmiştir.

Tofu, çoğunlukla Asya ülkelerinde tüketilse de günümüzde kullanımı dünyaca yaygınlaşmış bir besin olmaya başlamıştır.

Özellikle yağ oranı neredeyse sıfır olmasına rağmen, yüksek miktarda kalsiyum, protein, B vitamini ve demir içerdiğinden dolayı sağlıklı beslenmeye özen gösteren insanlar için ve vegan beslenme tarzını benimsemiş kişiler için önemli bir besindir.

TOFU FAYDALARI