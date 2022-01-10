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    Tomruk nedir

    Ağaçların kesilen gövdelerinin, kabuk ve dallarından temizlenmiş olan haline tomruk adı veriliyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 17:56
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    Tomruk nedir

    Günlük hayatta sıkça duyduğumuz tomruk, kesilmiş ağaç gövdesi anlamına geliyor. Öncelikle ağaçların ilk kesildiği anda kabukları ve dalları ile çıkan bölüme kütük deniliyor.

    Ancak bu kütüklerin dalları ve kabuklarının kesilip budandığı hali ise tomruk adını almakta. Tomruğun bir başka anlamı ise ağaçların, silindir şeklinde kesilen bölümleridir.

    HANGİ AĞAÇLARDAN ÇIKARTILIR

    Kayın, kızılçam, meşe,karaçam, sarıçam gibi ağaçlardan elde ediliyor.

    NE İŞE YARAR

    Tomruklar inşaatta kullanılabilecek kereste, palet tahtası ve ağaç ev yapımı gibi alanlarda sıklıkla kullanılıyor.

    Tomruk nedir #1

    Tomruk nedir #2


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