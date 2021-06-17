UETS nedir

Uets; 'Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi' anlamına gelmektedir. E-tebligat işlemlerinin yürütülmesi için, PTT tarafından kurulmuştur.

Uets bir diğer adıyla 'Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi,' 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında hazırlanmıştır.

PTT tarafından kurulan ve işletilen bir sistemdir.

UETS NEDİR

Elektronik Tebligat Yönetmeliği'ne uygun bir şekilde, e-tebligat işlemlerinin yürütülmesi için kuruldu.

UETS; avukatlar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler, noterler, kanun dahilinde yer alan tüm tüzel ve gerçek kişilikleri kapsıyor.

UETS NE İŞE YARAR

Yetkili mercilerce gönderilen e-tebligatlar 01.01.2019 tarihinden itibaren KEP adresler üzerinden gönderilemiyor. Bunun yerine UETS sistemi uygulanmaya başlandı.

Tebligatların elektronik olarak yapılması zorunlu olup, PTT tarafından başvurusu sağlanan UETS adreslerinin ise aktif olarak kullanılması zorunluluğu vardır.





UETS NASIL KULLANILIR

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Web Arayüz Bileşeni'ne www.etebligat.gov.tr ya da ptt.etebligat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu yöntemi kullanabilmek için PTT gişelerine müracaat etmek suretiyle, cep telefonunu güncellemesinin ve doğrulamasının yapılması gerekmektedir.