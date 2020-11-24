Üvez nedir

Gülgiller familyasından olan üvez, 5-10 metre yüksekliğinde, beyaz renkli çiçekler açan ve kışın yaprağını döken bir ağacın meyvesidir.

Yaklaşık 11 üvez türünün yetiştiği Türkiye'de en yaygın türlerden biri Sorbus Domestica'dır.

Kuzey Anadolu'nun batı bölümü ile Marmara ve Trakya bölgelerinde bulunan bu tür ortalama 5-10 m yüksekliktedir. Bileşik yaprakları, kenarlı dişli 7-11 çift yaprakçıktan oluşur.

Üvez meyvesi ve yaprakları halk arasında şeker hastalıklarına karşı kullanılır ve laboratuvar deneyleri de kan şekerini düşürücü etkiye de sahiptir.

NASIL TÜKETİLİR

Üvez meyvesi dalından kopartılıp tüketildiği taktirde ağızda buruk bir tat bırakacaktır. Bu yüzden dalından kopartıldıktan ortalama 10 gün sonra tüketilmesi gerekmektedir.

Bu süre içerisinde kahverengileşip kuru üzüm kıvamına geldiğinde olgunlaştığı anlaşılmaktadır. Bu duruma geldikten sonra çiğ olarak tüketilebilir. Ancak aşırı tüketimi vücudunuzda farklı sorunlara yol açabilir.

Üvez meyvesi pişirilerek tüketilebileceği gibi çay olarak da tüketilebilir. Kaynar suyun içerisine atılan kurutulmuş üvez meyvesi 2-3 dakika kadar demlendikten sonra tüketilebilir.

ÜVEZ MEYVESİNİN FAYDALARI

Doğada yetişen doğal bir meyve olan üvez tam bir şifa deposu olan, C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağıdır.