Uzuv nedir

Uzuv; canlılığın devamını sağlayan organlara denir ve 12. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bulundukları yere ve görevlerine göre isimlendirilirler.

Günümüzde sıklıkla kullanılan uzuvun ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Bir anatomi terimi olan uzuv, kullanım alanına göre farklılık gösterebilir. Bir topluluğa ya da kuruma üye olan kişilere de uzuv denir.

UZUV NEDİR

Bir bütünü oluşturan ya da bir mekanizmanın çalışabilmesi için gerekli olan tüm temel parçalara uzuv denir. Dilimize Arapça'dan geçmiştir.

TDK’ye göre uzuv kelimesi ise şu anlama gelmektedir: