Vals nedir

16. yüzyılda Fransa’nın Provence bölgesinde ortaya çıkmış ve çift halinde yapılan bir dans olan Vals, genellikle törenlerde oynanır.

Vals, tüm salon danslarının atası olan ve eşli yapılan bir salon dansıdır.

Partnerlerin birbirlerini sıkı kucaklayarak belirli bir daire eksenin ritmik biçimde dönmeleri ve bunu yaparken dans pisti etrafında hareket etmeleri esasına dayanan vals, "dansların kralı" olarak da adlandırılır.

ETİMOLOJİSİ

Vals ismi, Almanca eski bir kelime olan “walzen”den (döndürmek veya kaymak) geldiği düşünülür. Bu dans, erkek ile bayanın vücutla temas kurarak yaptığı ilk danstır.

VALS TARİHÇESİ

Çıkış kaynağı, 16. yy ortalarında Fransa’nın Provence bölgesinde ortaya çıkan ve “Valto” olarak adlandırılan folklorik bir danstır. Hatta İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth’in Leicester Kontu ile bu dansı yaptığı tablo büyük ün kazanmıştır.

Vals 19. yüzyılın başlarında Avusturya ve Almanya’da dans edilen bölgenin yerel farklılıklarını bünyesinde barındırarak gelişim göstermiştir. Özellikle Kuzey Avusturya’nın “Land lob der Enss” bölgesinde uygulanan dans sitili “Londler” adını alarak çok popüler olmuştur.

Vals kısa süre Johann Strauss’un müziğinin etkisiyle Viyana’da ve 1812 yılından itibaren de İngiltere’de geniş kitlelere ulaşmış, aristokrasinin beğenisini kazanarak baloların vazgeçilmez eğlencesi olmuştur.

Günümüzde vals “Viyana Valsi” ve “Modern Vals” olmak üzere iki farklı ritim ve kategoride dünya dans literatüründe yer almaktadır.

VALS NASIL YAPILIR

Valsin hareketlerine ilişkin şu temel ilkelerden bahsedilebilir:

Partnerler birbirinin vücudunu sıkıca kucaklar.

Dans pistinin etrafında ve kendi eksenlerinin etrafında ritmik dönüşler yapılır. Dönüşler saat yönünün tersine yapılır.

Ayakların yerle teması kesilmez.

ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ DANS

Vals, Atatürk’ün de izlemeyi en sevdiği danslardan biridir. Ali Fuat Cebesoy anılarında, Mustafa Kemal’in Selanik’te kısa sürede olağanüstü vals öğrendiğini hatta Harp Okulu’nda okurken ders aralarında arkadaşlarına da öğrettiğini yazar.