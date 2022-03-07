'Ya atlarsam' korkusu: Boşluğun çağrısı nedir

Metro raylarına atlama, yüksek bir yerden düşme, ateşe dokunma... Bazen zihninizde bu fikirler yer alıyorsa, intihardan ziyade "boşluğun çağrısı" diyebiliriz.

Hiç çatıda, köprüde, veya yüksek bir yerde durup "ya atlarsam" korkusuna kapıldınız mı...

Işık hızında gelip giden bu dürtü, intihar eğiliminden ziyade "boşluğun çağrısı" olarak tanımlanıyor.

Boşluğun çağrısı Fransızca, "l'appel du vide" olarak geçiyor ve bir çeşit algı bozukluğu olduğu biliniyor.

Bu dürtüler ortaya çıktığında, kişi kendisine bunu asla yapmayacağını söyleyerek hızlıca karşı koyar.

Bilim insanları ise boşluğa çağrı dürtüsünün nedenini tam olarak çözmüş değil.

BEYNİN GÜVENLİK SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

Araştırmacılar bu tuhaf fenomenin beyindeki farklı algısal sistemlerin geçici olarak birbirinden ayrılmasıyla ortaya çıkabileceğinden şüpheleniyorlar.

Bir kimse yüksek bir yapının ya da bir gökdelenin çatısının köşesine yakın bir yerde durduğunda, beynin süper hızlı korku devresi sistemi anında, “Tehlike var, geri çekil, düşebilirsin” şeklinde kişiyi köşeden uzaklaştıracak otomatik bir güvenlik sinyali veriyor.