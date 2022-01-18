Yapraklı deniz ejderi nedir

Güney ve batı Avusturalya'da yaşayan yapraklı deniz ejderi, yosuna benzer görüntüsüyle ilgi çekiyor. Ilık ve sığ sularda yaşayan bu balık cinsinin ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Güney ve batı Avusturalya'da yaşayan yapraklı deniz ejderinin şans getirdiği düşünülüyor. Görüntüsü deniz yosununu andıran ve tuzlu su balığı olan yapraklı deniz ejderi, cinsinin tek üyesi olup, ılık ve sığ sularda yaşıyor.

DENİZ YOSUNUNU ANDIRIYOR

Bu balık boynunun kabarık kısmındaki göğüs yüzgeci ve kuyruğun son kısmındaki sırt yüzgeci ile ilerliyor. Neredeyse saydam olan bu yüzgeçleri fark edilmekte ise güçlük çekiliyor. Bu nedenle ise görüntüsü bir deniz yosunu ile neredeyse aynı.

BOYUTLARI NE KADAR

Deniz canavarı standartlarına göre büyük olsa da deniz atlarından çok daha büyükler. 48 santimetreye kadar büyüyebilen bu balık cinsi plankton, deniz yosunları ve diğer küçük yiyeceklerle beslenir ve insan dışında başka bir canlı tarafından avlanamıyor.

NASIL ÜRÜYORLAR

Dişilerin erkeklerin kuyruklarına bıraktıkları yumurtalar burada olgunlaşır ve üreme gerçekleşir.

Kirlilik ve görüntüleri nedeniyle avlanan yapraklı deniz ejderinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.