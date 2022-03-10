Yüksek İrtifa hastalığı nedir

Genellikte dağcı ve kayakçılarda görülen yüksek irtifa hastalığı, deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça azalan oksijen yetersizliğine bağlı bir rahatsızlıktır.

İrtifa hastalığı veya akut dağ hastalığı, özellikle yüksek rakımlara tırmanan dağcı ve kayakçılar ile yüksek irtifalarda oksijen desteği olmadan uçan kişilerde ortaya çıkar.

Yüksek rakımlarda hava basıncı ve oksijen seviyesi azalmaktadır. Genellikle 2 bin 400 metre (8 bin ft) üzerinde görülür.

Dağ hastalığında yüksek rakıma çıkarken vücudu zorlayacak iki önemli durum meydana gelir.

İlki, yükseğe çıktıkça düşen atmosfer basıncı ve buna bağlı olarak solunan havadaki oksijen miktarının azalmasıdır.

İkincisi ise soğuk havanın doğrudan kalp üzerine olan olumsuz etkisidir. Yükseğe çıktıkça solunan havadaki oksijen azlığına bağlı olarak kalp daha çok çalışmaya başlar.

Yüksek irtifa hastalığının belirtileri şu şekildedir.

BELİRTİLERİ

Baş dönmesi,

baş ağrısı,

kas ağrıları,

uykusuzluk,

bulantı, kusma,

huzursuzluk,

iştah kaybı,

el, ayak ve yüzde terleme,

nabızda hızlanma,

fiziksel aktivite ile nefes darlığı.

Bu rahatsızlığı önlemek için yüksek rakıma çıkmadan önce bir gün dinlenmek ve bol su içmek gerekir.

Risk faktörü hastalığı olan veya belirtilen ilaçları kullanan kişiler yüksek rakıma çıkmadan önce doktorlarına danışmalıdır.