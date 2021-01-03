Zemheri nedir

Halk arasında kışın en soğuk günleri zemheri olarak adlandırılır.

Arapça'da kış anlamına gelen “zem” ile Farsça'da uğultu olarak adlandırılan “harir” kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkan Zemheri, halk arasında kış ayının en yoğun yaşandığı dönem olarak söylenir.

Aralık ayında başlayan ve ortalama 40 gün süren Zemheri dönemi genellikle halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasında yaşanan ağır kış günlerine işaret eder.

ZEMHERİ GÜNLERİ..

Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.

Zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner.

Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.