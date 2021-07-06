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Zigot nedir
Zigot; dişi ve erkek hücrelerinin birleşmesiyle oluşan döllenmiş yumurta hücresi olarak adlandırılmaktadır.
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 18:11
- Güncelleme : 06.07.2021 - 18:12
Zigot, döllenmiş yumurta hürcresi olarak adlandırılmaktadır ve döllenme sırasında spermatozoitin yumurtayla birleşmesi sonucu oluşmaktadır.
ZİGOT NEDİR
Zigot, biri anneden biri babadan gelen iki eşey hücresinin birleşmesi sonucu oluşan diploit hücredir.
Zigot; Alman bilim adamı Edward Strasburger tarafından 19. yüzyılın sonlarında tanıtıldı.
Edward, hücre bölünmesi süreçlerinin bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda yaklaşık olarak aynı şekilde gerçekleştiğini ortaya koyan çalışmalar yaptı.