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    Zigot nedir

    Zigot; dişi ve erkek hücrelerinin birleşmesiyle oluşan döllenmiş yumurta hücresi olarak adlandırılmaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 18:11
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 18:12
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    Zigot nedir

    Zigot, döllenmiş yumurta hürcresi olarak adlandırılmaktadır ve döllenme sırasında spermatozoitin yumurtayla birleşmesi sonucu oluşmaktadır.

    ZİGOT NEDİR

    Zigot, biri anneden biri babadan gelen iki eşey hücresinin birleşmesi sonucu oluşan diploit hücredir.

    Zigot; Alman bilim adamı Edward Strasburger tarafından 19. yüzyılın sonlarında tanıtıldı.

    Edward, hücre bölünmesi süreçlerinin bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda yaklaşık olarak aynı şekilde gerçekleştiğini ortaya koyan çalışmalar yaptı.

    Zigot nedir #1

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