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Irak Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

PKK’ya yönelik operasyonlarda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddialarna istinaden çağrılan maslahatgüzar, uyarıldı.

AA | 30.06.2019 - 17:56..
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TSK, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yöneli başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor. Ancak bu durum, birilerinde rahatsızlık yarattı.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Bakanlığımıza çağrıldı. Maslahatgüzara, PKK’ya yönelik operasyonlarımızda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz söylendi.

IKBY’nin bölgesinde düzenlenen harekata ilişkin IKBY makamları PKK’yı sorumlu tutan açıklama yapmışken, Irak’ın PKK’ya atıfta dahi bulunmayan açıklamasının, ikili ilişkilerimizde son dönemde üst düzey ziyaretlerle yakalanan olumlu ivmeyle örtüşmediği vurgulandı.

Irak’ın egemenliğine değer verdiğimiz, bu nedenle de topraklarında teröristleri barındırmaması gerektiği belirtildi, operasyonlarımızın kararlılıkla süreceği kaydedildi."

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