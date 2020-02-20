taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0973
Euro
6.5832
Altın
1617.55
Borsa
115867.47
Gram Altın
316.856
Bitcoin
59085.64

Irak'ta gösterilerde ölenlerin sayısı 566'ya yükseldi

Irak'ta aylardır devam eden gösterilerde yaşanan şiddet olaylarında, 566 kişi hayatını kaybetti.

AA | 20.02.2020 - 16:19..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Irak'ta ekimden bu yana süren gösterilerin bilançosu gün geçtikçe artıyor.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, ülkede işsizlik, temel altyapı eksikliği ve dış müdahaleler gibi gerekçelerle düzenlenen gösteriler sırasında son 2 haftada 1'i gazeteci, 9'u protestocu olmak üzere 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.

Irak'ta gösterilerde ölenlerin sayısı 566'ya yükseldi

566 GÖSTERİCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gösterilerde ölenlerin toplam sayısının 566'ya yükseldiği belirtildi. 4 bini güvenlik görevlisi olmak üzere yaklaşık 24 bin kişi de yaralandı.

Iraklı yetkili, gözaltına alınıp serbest bırakılan gösterici sayısının ise 2 bin 768 olduğunu ve halen 38 kişinin gözaltında bulunduğunu kaydetti.

Irak'ta gösterilerde ölenlerin sayısı 566'ya yükseldi

İlginizi Çekebilir
MSB: Resulayn'da tuzaklanan EYP imha edildi
TSK, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'nde tuzakladığı 20 kilogramlık patlayıcıyı imha etti.
Güney Kore'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
Koronavirüs salgınından dolayı Güney Kore'de, ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
İran yarın sandık başına gidiyor
İran halkı, ABD yaptırımları ve Ukrayna uçağı kazasının gölgesinde yarın Meclis seçimleri için oy kullanacak.
Yunan askerleri, Mısırlı göçmeni demir çubukla dövdü
Ediene'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isterken Meriç Nehri üzerinde Yunan askerlerine yakalanan Mısırlı Mahmut Muhammed, demir çubukla dövüldüğünü söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
270
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
205
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
181
Amerikan heyeti Suudi Arabistan'da
Amerikan heyeti Suudi Arabistan'da
173
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
264
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
476
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
163
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir