Irak'ta gösterilerde ölenlerin sayısı 566'ya yükseldi

Irak'ta ekimden bu yana süren gösterilerin bilançosu gün geçtikçe artıyor.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, ülkede işsizlik, temel altyapı eksikliği ve dış müdahaleler gibi gerekçelerle düzenlenen gösteriler sırasında son 2 haftada 1'i gazeteci, 9'u protestocu olmak üzere 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.

566 GÖSTERİCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gösterilerde ölenlerin toplam sayısının 566'ya yükseldiği belirtildi. 4 bini güvenlik görevlisi olmak üzere yaklaşık 24 bin kişi de yaralandı.

Iraklı yetkili, gözaltına alınıp serbest bırakılan gösterici sayısının ise 2 bin 768 olduğunu ve halen 38 kişinin gözaltında bulunduğunu kaydetti.