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Irak'ta milyonluk gösteri çağrısı

Şii lider Mukteda es-Sadr, ülkedeki ABD varlığına karşı milyonluk gösteri çağrısı yaptı.

AA | 14.01.2020 - 17:47..
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Irak’taki Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden milyonları ABD varlığına karşı sokağa çıkmaya çağırdı.

GÖSTERİ TARİHİNİ AÇIKLAMADI

Sadr, yaptığı açıklamada, Irak’ın hava sahası ve egemenliğinin ABD güçleri tarafından ihlal edildiğini belirterek, ABD’nin ülkedeki varlığını protesto etme çağrısında bulundu.

Şii lider, söz konusu gösteri sonrası siyasi olarak mecliste de farklı bir tutum izleyeceklerini kaydetti. Sadr, gösterinin düzenlenme tarihine dair ise bilgi paylaşmadı.

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