Irak'ta terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, gelen bir ihbarı değerlendiren polisin, kent merkezindeki Panca Ali semtinde bulunan bir eve baskın düzenlediğini belirtti.

DEAŞ MENSUBU 2 KİŞİ YAKALANDI

Baskında isimleri "arananlar" listesinde bulunan DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığını belirten Kemal, teröristlerin polise yakalanmamak için yaklaşık iki aydır bu evde gizlendiğini aktardı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Kemel, daha önce Kekük'ün kırsal bölgelerinde DEAŞ saflarında yer aldıkları tespit edilen söz konusu 2 kişinin sorgularının ardından mahkemeye sevk edildiğini söyledi.