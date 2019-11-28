Irak'taki gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetti

Bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Irak'ın güneyindeki Zikar şehrinde güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi kameralara yansıdı.

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Almanya artık NATO'ya ABD kadar para yatıracak

Trump’ın baskıları sonucunda NATO ülkeleri ortak harcamaların bölüşümü konusunda yeni bir uzlaşmaya vardı. Almanya ve ABD'nin NATO ortak harcamalarına katkısı 2021 yılında eşitlenecek.