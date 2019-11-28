Irak'taki gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Şiddetin bir türlü dinmediği ülkede bugün, hükümet karşıtı göstericilere polisin müdahalesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.
GERÇEK MERMİYLE MÜDAHALE
Zikar vilayetinin Nasıriye kent merkezinde süren hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra zaman zaman gerçek mermi de kullandı. Olaylarda 25 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı.
Irak'ın Zikar kentindeki gösterilerde 25 kişi öldü VİDEO