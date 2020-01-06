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Irak'tan ABD ve Çin'e tepki

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak topraklarının ABD ile İran'ın hesaplaşma sahası olmasına izin vermeyeceğini söyledi.

REUTERS | 06.01.2020 - 22:09..
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Irak'tan ABD ve Çin'e tepki

ABD ile İran arasındaki gerilimde arada kalan Irak'ta 2 gündür bombalar patlıyor...

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi hal böyle olunca Çin'le görüşme yapmak istedi. Abdulmehdi daha sonra Çin'in Bağdat Büyükelçisi Chang Taw'la görüştü.

Görüşmede ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ele alındığı kaydedildi.

TOPRAKLARIMIZ HESAPLAŞMA SAHASI DEĞİL

Açıklamaya göre Abdulmehdi, görüşmede "Topraklarımız hesaplaşma sahası olmayacak" ifadelerini kullandı.

Çin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dünya platformlarında Irak'a desteğinden dolayı teşekkürlerini ileten Abdulmehdi, ülkesinin DEAŞ ile yürüttüğü mücadelede ABD'nin destek verdiğini hatırlatarak, Irak'ın herhangi bir çekişmede taraf olmak istemediğini ve topraklarının hesaplaşma sahası olmasına izin vermeyeceğini dile getirdi.

GÜÇLÜ BİR IRAK ABD'NİN ÇIKARINA

ABD askerlerinin ülkedeki varlığının Irak’ın aldığı karar doğrultusunda gerçekleştiğine dikkat çeken Abdulmehdi, söz konusu askerlerin çekilmesinin de yine Irak’ın alacağı bir karara bağlı olduğunu belirterek, "Güçlü bir Irak, ABD’nin çıkarına olacaktır" dedi.

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