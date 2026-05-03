İran: ABD tarafı teklifimize yanıtını Pakistan üzerinden iletti

ABD-İran hattında yeni gelişme...

İki ülke arasındaki ateşkes nedeniyle silahlar bir süreliğine de olsa susarken müzakere konusunda önemli bir adım atıldı.

İran’ın, dün Pakistanlı arabulucularla ABD’ye savaşı sona erdirmek üzere yeni bir teklif gönderdiğini bildirdi.

14 MADDEDEN OLUŞUYOR

İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunduğu teklifin 14 maddeden oluştuğu belirtildi.

Öte yandan bu teklifin Washington'un 9 maddelik teklifine karşılık olarak hazırlandığı da kaydedildi.

Teklifin içeriği ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD'DEN YANIT GELDİ

İran Devlet Televizyonuna göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunmuş olduğu 14 maddelik teklifle ilgili açıklamalarda bulundu.

Medyada 14 maddelik teklifle ilgili yer alan hususların gerçeği yansıtmadığını aktaran Bekayi, "ABD tarafı, İran'ın önerdiği plan hakkındaki görüşlerini Pakistan tarafına iletmiştir. Söz konusu görüşler şu anda incelenmektedir." açıklamasında bulundu.

"NÜKLEER MESELE YER ALMAMAKTADIR"

Bekayi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizleyeceği yönündeki iddiaları "14 maddelik önerisi savaşın sona erdirilmesine odaklanmıştır. Önerilen çerçeve öncelikle bir duraklama ve ardından 30 günlük bir süre zarfında ayrıntıların ele alınması üzerine kuruludur.

Nükleer mesele bu maddelerde yer almamaktadır. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemeyi taahhüt ettiği yönündeki iddialar, medyanın uydurmasıdır." şeklinde yalanladı.

İSRAİL BASINI TRUMP'IN REDDETTİĞİNİ YAZDI

Öte yandan İsrail basınından Kan News ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın teklifini inceleyip reddettiğini yazdı.

Haberde ayrıca Trump'ın yeniden bazı askeri seçenekleri değerlendirdiği iddia edildi.