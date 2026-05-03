Gümüşte 8 yılın zirvesi: Çin iki ayda 790 ton gümüş çekti

Küresel emtia piyasalarında dikkat çekici bir hareketlilik yaşanırken Çin’in gümüş ithalatı, 2026 yılının ilk aylarında sanayi üretimi ve yatırımcı talebinin etkisiyle son sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ÇİN GÜMÜŞ REZERVİNİ ARTIRDI

Çin gümrük verilerine göre, sadece ocak ve şubat aylarını kapsayan dönemde ülkeye 790 tondan fazla gümüş girişi oldu.

Yılın ilk iki ayında gerçekleşen bu yoğun alım trafiği, şubat ayında tarihi bir zirveyle sonuçlandı.

Ocak-şubat dönemindeki toplam ithalatın yaklaşık 470 tonluk kısmının sadece şubat ayında yapılması, bugüne kadarki en yüksek aylık gümüş alımı olarak kayıtlara geçti.

Artan bu talep ve döviz rezervlerindeki sınırlı hareketlilik, Çin iç piyasasındaki gümüş fiyatlarının küresel piyasaların üzerine çıkmasına neden oldu.

SANAYİ TALEBİ VE YATIRIMCININ YENİ ROTASI

Çin’deki fiziksel gümüş talebinin temelinde iki ana faktör yatıyor:

Güneş enerjisi üretimi: Ülkenin yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında güneş paneli üretiminin hız kazanması, gümüşün sanayi kolundaki kullanımını artırdı.

Altına alternatif arayışı: Yatırımcıların yüksek seyreden altın fiyatlarına karşı daha erişilebilir bir seçenek olarak gümüşe yönelmesi, emtiaya olan yatırım iştahını körükledi.

Gümüş fiyatları, Çin ve diğer ülkelerden gelen spekülatif alım dalgasıyla yüzde 70 oranında yükseliş gösterdi.

Ancak ocak ayı sonunda yaşanan sert düşüş, 2026 yılını gümüş piyasası için son yılların en dalgalı başlangıçlarından biri haline getirdi.

İHRACATTA YENİ DÖNEM

Çin hükümeti, 1 Ocak 2026 itibarıyla gümüşün yurt dışına gönderilmesi için yeni bir yetkilendirme şartı getirdi.

Bu kapsamda 2026 ve 2027 yılları için gümüş ihracatına yalnızca 44 şirketin onay alması, küresel piyasalar için yeni bir stres kaynağı olarak görülüyor.

Goldman Sachs, Çin’in devreye aldığı bu ihracat kısıtlamalarının gümüş piyasasını daha da istikrarsız hale getirebileceği uyarısında bulundu.

Analistlere göre, gümüş ihracatının artık sıkı şekilde "düzenlenmiş bir sistemin" parçası olması, halihazırda stok sıkıntısı yaşayan küresel pazar için kritik bir yapısal faktör haline geldi.

PAZARDA BÖLÜNME VE LİKİDİTE ENDİŞESİ

Getirilen yetkilendirme şartının, fiyat dalgalanmalarını daha belirgin hale getirmesi ve piyasadaki likiditeyi azaltması bekleniyor.

Uzmanlar, küresel gümüş pazarının artık tek bir bütün gibi çalışmak yerine, yerel alt pazarlara ayrılmaya başladığına dikkat çekiyor.

Bu yeni dönemde, stok yönetimi ve ürünlerin fiziksel olarak erişilebilir olması, ticaretin sürdürülebilirliği açısından en kritik unsur olarak öne çıkıyor.