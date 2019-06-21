İran, ABD'ye protesto notası yolladı

1 HMD Global veri depolaması için Google ile anlaşma sağladı Nokia telefonlarının arkasındaki şirket olan HMD Global, telefonların veri merkezlerini Finlandiya'ya taşımak için Google ve CGI ile ortaklık kurduklarını açıkladı.

2 Trabzon’da deniz ağaç parçalarıyla doldu 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolmasının felaketin ardından, selin etkisi dün Yomra sahilinde bir kez daha gözler önüne serildi.

3 AB liderleri Türkiye'yi kınamaya kalktı Avrupa Konseyi toplantısında bir araya gelen liderler Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

4 Kahramanmaraş’ta sürücü bayılan kadını hastaneye getirdi Kahramanmaraş'ta otobüs şoförü bayılan kadını hastaneye yetiştirdi. Genç kadın, hemen sedyeyle hastaneye alındı.

5 Apple, üretimi Çin dışına çıkarmak için tedarikçilere haber gönderdi Apple, üretim kapasitesinin yüzde 15 ila yüzde 30'unu Çin dışına çıkarmak için maliyet hesaplaması yapıyor.

6 Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da kuvvetli yağış uyarısı yaptı.