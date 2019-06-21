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İran, ABD'ye protesto notası yolladı

ABD'nin hava sahasını ihlal ettiğini belirten İran, Washington yönetiminden sınırlarına saygı göstermesini istedi.

AA | 21.06.2019 - 09:22..
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, hava sahalarının ihlal edilmesi nedeniyle ABD'nin İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ndeki ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisine protesto notasının iletildiğini belirtti.

Arakçi, ABD'nin İran hava sahasını ve karasularını ihlal ettiğini savunarak Washington yönetiminden sınırlarına saygı göstermesini ve uluslararası sözleşmelere bağlı kalmasını istediklerini kaydetti.

ABD İHA'SINI DÜŞÜRDÜLER

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

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