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İran, Arak nükleer reaktörünü yeniden faaliyete geçirecek

Yenileme çalışmalarının yolunda gittiği Arak reaktörü, gelecek ay yeniden faaliyete girecek.

İHA | 28.07.2019 - 12:54..
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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde bulunan Arak ağır su reaktörünün yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmaların yolunda gittiğini açıkladı.

Ülkenin ilk nükleer santrali olan reaktördeki kapasite arttırma çalışmaları, ABD'nin İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan mayıs ayında çekilmesinden sonra İngiltere ve Çin'in iş birliğinde devam ediyordu.

Çalışmaların tamamlanmasına az bir vakit kaldığını açıklayan Salihi, reaktörün 1 ay içinde yeniden faaliyete gireceğini duyurdu.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SANTRALLERİN DE TEMELİ ATILACAK

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Arak reaktörünün bulunduğu Buşehr eyaletinde ikinci bir nükleer santralin temelinin ağustos ortalarına doğru atılacağını hatırlattı.

Gelecek ay temeli atılacak olan 2'nci santralin 6 yıl sonra ve henüz çalışmalara başlanmayan 3’üncü santralin ise 8 yıl sonra hizmete girmesini planladıklarını açıkladı.

İran, Arak nükleer reaktörünü yeniden faaliyete geçirecek

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