İran basını: ABD ile mutabakat zaptına ilişkin incelemeler sürüyor

ABD ile İran arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Bu kapsamda Katar heyetinin arabuluculuk kapsamında Tahran'a gelerek üst düzey İranlı yetkililerin, ABD ile yürütülen diplomatik süreci görüştüğü belirtildi.

NİHAİ BİR SONUCA VARILAMADI

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının, müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran'ın mutabakat zaptına ilişkin henüz nihai bir sonuca ulaşmadığı ve incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

ULUSAL ÇIKARLARIN KORUNMASINA VURGU

Haberde; değerlendirmelerin teknik, siyasi ve hukuki yönden devam ettiği, İran'ın mutabakat zaptına ilişkin kararını ulusal çıkarların korunması, kırmızı çizgilerin muhafaza edilmesi ve gerekli güvencelerin sağlanması çerçevesinde alacağı vurgulandı.