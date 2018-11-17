İran çıkış harçları Van ekonomisini vurdu

İran'ın yurt dışı çıkışlarında uyguladığı yüksek harçlardan dolayı Van’a gelen turist sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanırken, turistlerin konaklama ve alışveriş süresi de azaldı.

10 KAT ARTIŞ

İran İslam Cumhuriyeti’nin 2018 Nisan ayında uyguladığı yüksek harç düzenlemesi, kentte giriş yapan turist sayısını düşürdü. Daha önce sadece 23 lira ödeyerek çıkış yapan İranlılar, yeni düzenlemeyle birlikte 10 kat atışla 230 lira ödemeye başladı.



İranlı turistler Van'a gelip doyasıya eğleniyor, özgürlüğün tadını çıkarıyor.

İRANLILAR DAHA DA FAKİRLEŞTİ

Diğer taraftan İran’ın resmi para birimi Tümen, hem uluslararası paralara hem de Türk Lirası'na (TL) karşı değer kaybetti. Tümen’in değer kaybetmesi ve harçlardaki artış, Kapıköy Gümrük Kapısından giriş yapan İranlı sayısını azaltırken, konaklama ve alışveriş süresinde de ciddi bir düşüş yaşanmasına neden oldu.

İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi VİDEO