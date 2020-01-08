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İran: ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde 'çok daha sert ve ezici' karşılık verileceği uyarısı yaptı.

AA | 08.01.2020 - 03:38..
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İran: ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

"ABD YANIT VERİRSE DAHA SERT KARŞILIK ALIR"

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

"ABD ÜSLERİ OLAN ÜLKELERİ UYARIYORUZ"

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgeeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

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