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İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

İran Dışişleri Bakanı ABD'nin Irak'ta bulunan üslerine yapılan saldırıların sonlandığını duyurdu.

Haber Merkezi | 08.01.2020 - 05:47..
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İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

İran gece saatlerinde ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el-Esed hava üssüne ve Erbil'deki üssüne füzelerle saldırı gerçekleştirdi.

İran saldırıları durdurduğunu ve kendilerine karşı herhangi bir saldırıda bu sefer daha ağır bir şekilde karşılık vereceklerini duyurdu.

Saldırılarda ölü ve yaralılar hakkında herhangi bir doğrulanmış bilgi bulunmamakta.

İran Dışileri Bakanı Zarif'ten saldırıların sonlandığına dair açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı, "Saldırı tamamlandı. ABD'ye orantılı bir şekilde karşılık verildi." dedi.

Zarif, "Savaş istemiyoruz ama kendimizi savunacağız" açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

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