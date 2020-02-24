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İran Dışişleri Bakanı Zarif, koronavirüsü tiye aldı

Hayatını kaybedenlerin sayısının artması üzerine endişeleri gidermeye çalışan Bakan Cevad Zarif, yetkililere “Koronadan etkilenmedim, selamlaşabiliriz” diyerek şaka yaptı.

İHA | 24.02.2020 - 13:32..
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Çin’den yayılan koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken, İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise katıldığı resmi ziyaretlerinde, koronavirüs endişelerini tiye aldı.

"KORONADAN ETKİLENMEDİM, SELAMLAŞABİLİRİZ"

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Tahran’da bir araya gelen Zarif, buluşma sırasında Schallenberg ve diğer yetkililere gülümseyerek "Koronavirüs bana bulaşmadı yemin ederim. Koronadan etkilenmedim, selamlaşabiliriz.” dedi.

İranlı yetkililer ise görüşmelerin önlem altında yapıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, koronavirüsü tiye aldı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, koronavirüsü tiye aldı

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