İran Dışişleri Bakanı Zarif, koronavirüsü tiye aldı

Çin’den yayılan koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken, İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise katıldığı resmi ziyaretlerinde, koronavirüs endişelerini tiye aldı.

"KORONADAN ETKİLENMEDİM, SELAMLAŞABİLİRİZ"

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Tahran’da bir araya gelen Zarif, buluşma sırasında Schallenberg ve diğer yetkililere gülümseyerek "Koronavirüs bana bulaşmadı yemin ederim. Koronadan etkilenmedim, selamlaşabiliriz.” dedi.

İranlı yetkililer ise görüşmelerin önlem altında yapıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.