İran Dışişleri Bakanı Zarif: Pandora’nın kutusunu açmayın

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

"PANDORA'NIN KUTUSUNU KİMSE AÇMASIN"

Rusya ziyareti kapsamında Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen Zarif, İran’ın nükleer anlaşmanın yeniden güncellenmesine dair herhangi bir müzakereye karşı olduğunu vurguladı.

Zarif, anlaşmanın güncellenmesine dair müzakerenin nükleer anlaşmaya aykırı olacağını söyleyerek, “İran ve Rusya nükleer müzakerelerin ilk etabında bulundular. Pandora’nın kutusunu açıp tekrar kapatmak gibi bir durum söz konusu dahi olamaz.” dedi.

İKİLİ ZİRVE

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Rusya’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ikili ve bölgesel konuları görüşeceklerini açıklamıştı.

Zarif, bölgesel gelişmelerin de ele alınacağı görüşmelerde Suriye konusu ve Türkiye’de yapılacak olan Astana Zirvesi'nin ele alınacağını belirtmişti.