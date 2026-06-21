İran, Donald Trump'ın tehditleri nedeniyle toplantıyı terk etti

ABD- İran arasında git gelli süreç...

İki ülke arasında mutabakat zaptı imzalanmış olsa da son gelişmeler nedeniyle kalıcı barışa olan inancı azaltıyor.

Heyetler bugün İsviçre'de Pakistan ve Katar arabuluculuğunda bir görüşme gerçekleştirdi.

BAŞKAN YARDIMCISI OLUMLU MESAJLAR VERDİ

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, müzakerelerin iyi ilerlediğini söyledi.

Yeni bir sayfa vurgusu yapan Vance, İran halkına seslenerek normalleşme çağrısı yaptı.

TRUMP İSE TEHDİT ETTİ

Müzakerelerin ardından yeni bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ise tehditkar ifadeler kullandı.

Fox News'e konuşan Trump, Hürmüz'de koruyucu melek olarak bulunabileceklerini ve İran'ın herhangi bir kapatma girişiminde yeniden saldırıya geçeceklerini ifade etti.

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İRAN, HEYETİ MÜZAKEREYİ TERK ETTİ

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken İran'da bulunan Tasnim Haber Ajansı'ndan dikkat çeken bir iddia geldi.

İran müzakere ekibine yakın bir kaynak, İran heyetinin Trump'ın tehditlerine protesto amacıyla görüşmelerden ayrıldığını söyledi.

"İRAN SİLAHLARI KUVVETLERİ CEVAP VERMEYE HAZIRIZ"

Bir diğer açıklama ise İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan geldi.

ABD cephesinden gelen açıklamalara değinen "ABD açıklamalarına dikkat etmeli, İran Silahlı Kuvvetleri cevap vermeye hazır." dedi.

RESMİ PROTESTO İLETİLDİ

İran ayrıca, Başkan Trump'ın son tehditleri nedeniyle ABD'ye resmî bir protesto iletti.

İranlı yetkililer, bu tür beyanların bildirilen anlaşmanın 1. Maddesi'ni ihlal ettiğini, zira bu maddenin ABD'yi tehditlerden kaçınmaya bağladığını ve dolayısıyla anlayışın ciddi bir ihlali teşkil ettiğini savunuyor.