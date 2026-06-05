İran, Dünya Kupası vizesi için ABD'ye başvurdu

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı'yla ilgili vize belirsizliği sürüyor.

11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için Meksika'dan vize alan İran Milli Futbol Takımı, ABD'den gelecek haberi bekliyor.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Futbol Federasyon Başkanı Mehdi Tac, 2026 Dünya Kupası'na katılacak milli takım kadrosunun vize işlemlerine ilişkin bilgi verdi.

Tac, “Dün FIFA, İran Milli Takımı üyelerinin pasaportlarını Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine teslim etmemizi istedi ve biz de bunu yaptık.” dedi.

"FIFA'YA BAŞKA KARARLAR ALACAĞIMIZI BİLDİRDİK"

ABD’nin vize vermemesi durumuna ilişkin de konuşan Tac, “FIFA'ya, milli takımın bazı üyeleri için vize verilmemesi durumunda başka kararlar alacağımızı bildirdik.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin vize verip vermeme konusundaki tavrını beklediklerini belirten Tac, “Çünkü önce ABD vizesi almamız sonra da Meksika’ya yolculuğa çıkmamız lazım.” dedi.

Dünya Kupası hazırlık kampını Antalya’da yapan İran Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarını da yine Antalya’da yaptı.

ABD VE KANADA'DAN VİZE BEKLİYORLAR

Takımın maçlara çıkabilmesi için Dünya Kupası müsabakalarının yapılacağı Meksika, ABD ve Kanada’dan vize alması gerekiyor.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, 3 Haziran’da yaptığı açıklamada, Meksika’nın, 2026 Dünya Kupası müsabakalarına katılacak İran Milli Takımı oyuncuları, teknik ve idari kadrosuna vize verdiğini duyurmuştu.

ABD vize süreci devam ederken Kanada vizesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'GÜVENLİK AÇISINDAN UYGUN OLMAYABİLİR'

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Mayıs'ta "İran Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na katılabilir, ancak kendi hayatları ve güvenlikleri açısından bunun uygun olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullanmıştı.