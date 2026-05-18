İran, Dünya Kupası'na Antalya'da hazırlanacak
İran Futbol Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kamp için Antalya'ya geldi. İran kafilesi, yaklaşık 2 haftalık kamp sürecinde ABD için vize işlemlerini gerçekleştirecek.
Tahran'dan havayolu ile saat 13.40'ta Antalya Havalimanı'na gelen İran kafilesi, dış hatlar terminalinden polis ve güvenlik personeli gözetiminde ayrıldı.
OTELE HAREKET ETTİLER
Kendilerini taşıyan otobüse binen İran Milli Takımı oyuncu ve teknik heyeti, polis korteji eşliğinde kamp yapacakları otele hareket etti.
2 HAFTA KAMP YAPACAKLAR
İran Milli Takımı, yaklaşık 2 haftalık kamp sürecinde ABD için vize işlemlerini de gerçekleştirecek.
29 Mayıs'ta Gambiya ile hazırlık maçı oynayacak.
İRAN'IN RAKİPLERİ
İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)