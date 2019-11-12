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İran en kötü günlerini yaşıyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "1979 devriminden sonra en ağır günleri yaşıyoruz, petrol satamazsak vergileri karşılayacak başka kaynağımız yok" dedi.

AA | 12.11.2019 - 16:27..
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İran en kötü günlerini yaşıyor

İran'ın güneyindeki Kirman eyaleti yetkilileriyle bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, burada yaptığı konuşmada ülkenin petrol satışı ve geliriyle ilgili açıklama yaptı.

İran'ın normal şartlara sahip olmadığını ve çok ağır bir süreçten geçtiklerini ifade eden Ruhani, "Devrimden bu yana en ağır günleri ve ayları yaşıyoruz. Şimdiye kadar petrol satışında ve bir petrol tankerinin hareketinde bu kadar sorun yaşamamıştık." diye konuştu.

"NÜKLEER ANLAŞMADAN SONRA 800 MİLYON DOLAR HARCADIK"

İran'a 2011-2012 yıllarında yaptırım uygulanınca petrol satışının 1 milyona düştüğünü, ancak nükleer anlaşmadan sonra 2 milyon 800 bin varile çıktığını hatırlatan Ruhani, "Ekonomiden anlamayanlar, 'petrolü satmasak da önemli değil, kapısına kilit vururuz sonra satarız yine, madencilik ve çiftçilik faaliyetlerini de durdurabiliriz sonra yaparız' diyebilir, ancak kapıları kapatmak değil açmak hünerdir. Kuyuları yeniden aktif hale getirmek için nükleer anlaşmadan sonra 800 milyon dolar harcadık." değerlendirmesinde bulundu.

İran en kötü günlerini yaşıyor

İTHALAT İÇİN PETROL HARİCİ BİR KAYNAKLARI YOK

İran'ın sadece ithalat için yılda yaklaşık 60 milyar dolar gerektiğini aktaran Ruhani, vergilerin ülke idaresi için ihtiyaç duyulan paranın sadece yüzde 30'unu karşıladığını ve petrolü satamamaları durumunda geriye kalan yüzde 70'inin temini için kaynak olmadığını kaydetti.

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